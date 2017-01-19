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Rusya'nın İthalatı 2016'da Yükseldi
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Rusya'nın İthalatı 2016'da Yükseldi

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 162,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın İthalatı 2016'da Yükseldi

Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 162,8 milyar dolara yükseldi.

Rus Federal Gümrük Servisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin BDT dışı ülkelerden ithalatı 2016 yılında 2015'e kıyasla yüzde 0,8 artarak 162,8 milyar dolara çıktı.

Açıklamada, Rusya'nın BDT dışı ülkelerden ithalatının geçtiğimiz yılın aralık ayında ise bir önceki aya göre yüzde 10,4 yükselerek 16,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Rusya'nın tekstil ürünleri ithalatı geçtiğimiz yıl 2015'e göre yüzde 27 artarak 867 milyon dolara çıkarken gıda ürünleri ithalatı yüzde 10'luk artışla 2,2 milyar dolara yükseldi. Dünya Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015'te yüzde 3,7 küçülen Rus ekonomisinin geçtiğimiz yıl da yüzde 0,6 küçüldüğü tahmininde bulundu.

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