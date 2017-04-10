Rusya'nın Işbirliği ve Rekabet Arasında Seçim Yapmaya Ihtiyacı Var"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster, Rusya'nın Suriye ve Orta Doğu için uyguladığı politika üzerinde işbirliği ve rekabet arasında seçim yapması gerektiğini belirtti. Özel bir TV kanalında Rusya ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan McMaster, "Bugün, Rusya ne olmasını istiyorsa olabilir. Rusya çözümün bir parçası olabilir ya da Batının çıkarlarına karşı yıkımlarına devam edebilir. Bir rekabet ilişkisiyle çatışma mı isterler ya da karşılıklı menfaatler içinde işbirliği oluşturacak bir alan mı isterler?" diye konuştu.



(Muhammed Mollaoğlu / İHA)