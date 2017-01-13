Rusya'nın Enerji Gelirleri Düşmeye Devam Ediyor

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın petrol gelirleri 2016'nın Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 20 azalırken, doğalgaz gelirleri de aynı dönemde yüzde 27 geriledi.



Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından yayınlanan verilere göre, Rusya'nın petrol gelirleri, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 66,3 milyar dolara geriledi.



Ülkenin doğalgaz gelirleri de aynı dönemde, 2015'e kıyasla yüzde 27 azalarak 27,9 milyar dolara düştü. Rusya'nın aynı dönemde doğalgaz ihracatı ise miktar bazında yüzde 6,5 artışla 178 milyar metreküpe çıktı.



Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışındaki ülkelere petrol ihracatı yüzde 7 artışla 215 milyon tona çıkarken, BDT ülkelerine ihracatı ise yüzde 16 azalarak 17,4 milyon tona düştü.



Rusya 2015'te toplam 185 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederken, 41,8 milyar dolar gelir elde etmişti.