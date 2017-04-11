Rusya'nın Ekonomik Faaliyet Endeksi Yükseldi

– Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Ocak ayında 101.1 puan seviyesinde bulunan Rusya'nın ekonomik faaliyet endeksinin Şubat ayında 101.3'e arttığını belirtti.



OECD tarafından hazırlanan Birleşik Öncü Göstergeler raporunda, "Kalkınmakta olan ülkelere gelince genel değerlendirme önceki yıla kıyasla değişmedi. Aynı zamanda Çin, Brezilya ve Rusya'da Birleşik Öncü Göstergeleri artış gösterdi, Hindistan'da yavaşladı." denildi.



Öte yandan Ocak ayında 99.7 puan seviyesinde tespit edilen ABD'nin göstergesi de 99.8'e çıkarak hafif artış gösterdi.



OECD tarafından hazırlanan ve kısa vadeli ekonomi tahmini olan Birleşik Öncü Göstergeler raporu, ekonomi büyüme veya olası bir krizin krizin erken sinyalleri saptamayı amaçlıyor. - Moskova