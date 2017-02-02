Rusya'nın Dostluk Nişanı Verdiği Rex Tillerson ABD'nin Dışişleri Bakanı Oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson'ın atamasını onayladı.



Tillerson'a 56 senatör 'evet' oyu verirken, 43 senatör 'hayır' oyu kullandı.



ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'in eski başkanı Tillerson, Moskova yönetimine yakınlığıyla tanınıyor. Rus petrol şirketi Rosneft ile ortak iş yapan Tillerson, Rusya'ya yönelik mali yaptırımlara karşı çıkan bir isim.



Yeni dışişleri bakanının Kremlin'e yakınlığı Senato'da tartışma konusu oldu.



Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, Trump'ın en kritik koltuklardan birine getirdiği isimle ilgili şunları söyledi:



"Ülkemiz uluslararası liderlikten çekildiği için çoğu müttefikimiz tarafından artık eskisi kadar saygı görmüyor. Liderlik boşluğunu kapatmakta vakit kaybetmeyen düşmanlarımız da artık bizden çekinmiyor. O nedenle yeni dışişleri bakanımızdan ve ulusal güvenlik ekibinden memnunuz. Eğer Donald Trump'ın yaptığı tek doğru şey varsa, o da bu görevlere iyi isimleri seçmek oldu."



Demokrat Senatör Martin Henrich ise Tillerson'ın Moskova ile olan yakın ilişkisini eleştirdi. Henrich, "Rusya'yı Doğu Avrupa'daki yasa dışı saldırgan tavrından, Halep'te işlediği savaş suçlarından, ülkemizdeki seçimlere müdahalesinden sorumlu tutarken, Putin hükümetiyle dostane ilişkileri olan birine dışişleri bakanımız olarak nasıl güveneceğiz" diye konuştu.



Amerikan yasalarına göre yeni bakanın enerji şirketiyle ilişiğini en geç bir yıl içinde tamamen kesmesi gerekiyor. ExxonMobil şirketi 3 Ocak'ta Tillerson ile bağlarını kopardığını duyurmuştu.



Rusya Devlet Başkanı Vladmiri Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dışişleri bakanına 2013 yılında 'Dostluk Nişanı' takdim etmişti.