MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış borcu, geçtiğimiz yıl, 2015'e kıyasla 200 milyon dolar artarak 518,7 milyar dolara yükseldi.
Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış borcu 2016'da bir önceki yıla göre 200 milyon dolar artarak 518,7 milyar dolara çıktı.
Açıklamada, bankacılık sektörünün dış borçtaki payının geçtiğimiz yıl 12,5 milyar dolar azalarak yüzde 23'e gerilediği belirtilirken, devletin dış borç payının ise yüzde 7,2'ye çıkarak 6,9 milyar dolar arttığına işaret edildi.
Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bütçe açığının kapatılması için kullanılan Rezerv Fonunun geçtiğimiz yıl 972 milyar rubleye, Ulusal Refah Fonunun ise 4,3 trilyon rubleye düştüğü bildirilmişti.
Dünya Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015'te yüzde 3,7 küçülen Rus ekonomisinin geçtiğimiz yıl da yüzde 0,6 küçüldüğü tahmininde bulundu.
Rusya'nın Dış Borcu 2016'da Arttı
MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış borcu, geçtiğimiz yıl, 2015'e kıyasla 200 milyon dolar artarak 518,7 milyar dolara yükseldi.
MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış borcu, geçtiğimiz yıl, 2015'e kıyasla 200 milyon dolar artarak 518,7 milyar dolara yükseldi.
-
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Tadı çikolataya benziyor
-
Merkez açıkladı! Yıl sonu dolar ne olur
-
Kozmetik devi birçok mağazasını kapatıyor
-
Dünyaca ünlü plajı kimse istemiyor
-
Hızlı trende devrim! Tam 18 il birbirine bağlanıyor
-
Milyar dolarlık servet! Tam 62 bin ton
-
TIR'lar artık geçiş ücreti ödemeyecek
-
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a ceza yağdı!