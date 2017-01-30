Rusya'nın Arktika'daki Askeri Faaliyetleri Sürüyor





Kuzey Kutbu'nun üst dairesi Arktika'da elini güçlendirmeyi hedefleyen Rusya bölgedeki askeri varlığını artırıyor.



Rus Kuzey Filosu'ndan Arktik Motorize Piyade Tugayı Arktika'daki askeri tatbikatlarına devam ederken, dünyanın en geniş buzkıran filosuna sahip Kremlin, üç nükleer buzkıran daha inşa ediyor.



Doğal kaynaklara sahip bölge uluslararası taşımacılık açısından da büyük öneme haiz.



Savunma sektörüne yönelik bir derginin baş editörü ve milli güvenlik uzmanı Viktor Murakhovskiy bölgedeki değişimi ve Rusya için önemini şöyle anlatıyor:



"Küresel ısınmadan dolayı Kuzey Deniz rotası buzkıranlara ihtiyaç olmadan geçişlere uygun olacak. Çin ve Japonya gibi Asya'nın büyük ekonomilerine açılan en kestirme rota. Hava ve deniz seyrini yeniden yapılandırıp askeri güvenliği artırmayı hedefliyoruz."



Dünyadaki bilinen petrol ve doğalgaz rezervinin yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Kutbu'nda olduğu tahmin ediliyor.



Bölgedeki petrol arama çalışmaları çevreci örgütleri, Rusya'nın askeri faaliyetleri ise batılı ülkelerin tepkisini çekiyor. Rusya 2007 yılında bölgesini belirlemek için okyanusun dibine sembolik olarak bayrak dikmişti. Bu yönteme Amerikan yönetimi sert tepki göstermiş, Kanada ve Danimarka da hak iddiasıyla tartışmalara katılmıştı.



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Tags: sürüyor Rusya Rusyanın askeri faaliyetleri Arktik Arktikadaki Gepost: 30 januari 2017