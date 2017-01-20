Rusya'nın bütçe açığının geçen yıl 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleştiği bildirildi.
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2016'da Rusya'nın bütçe gelirlerinin 13,4 trilyon ruble, bütçe giderlerinin ise 16,4 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3,5 olduğu belirtilerek, Rusya'nın toplam bütçe açığının 2016'da 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Rusya'nın 2015'te bütçe açığının GSYH'ye oranı 1,9 trilyon rubleyle yüzde 2,6 oldu. Söz konusu oranın geçen yıl yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreshkin, bugün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 ila 2 arasında büyümesini tahmin ettiklerini kaydetti.
Rusya'nın 2016 Bütçe Açığı Yaklaşık 3 Trilyon Ruble
Rusya'nın bütçe açığının geçen yıl 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleştiği bildirildi.
Rusya'nın bütçe açığının geçen yıl 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleştiği bildirildi.
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