Rusya: 'Nato'nun Polonya'ya Yaptığı Askeri Tatbikat Ulusal Güvenliğimizi Tehdittir'

Rusya, NATO'nun Polonya'da düzenlemek istediği askeri tatbikat için ülkeye sevk edilen mühimmatın, ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini açıkladı.



'Atlantik Kararlılık Operasyonu' kapsamında Almanya'nın Bremerhaven Limanı'ndan Polonya'ya yaklaşık 100 tank ve 150 Bradly tipi savaş aracı gönderilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı basın açıklamasında sert mesajlar verdi:



"Rusya sınırlarına yakın bir bölgede düzenlenen bu askeri harekatı ve uygulanan politikayı çok çirkin buluyoruz. İvedi bir şekilde Avrupa'ya ağır askeri mühimmat taşınmasının ardındaki amacı iyi biliyoruz. Obama yönetimi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getiriyor."



Official welcome ceremony for USArmy #AtlanticResolve personnel. Welcome to Polska ! #11LDKPanc #StrongerTogether #NATO pic.twitter.com/Hf0OlBQzUS— PLinNATO (@PLinNATO) January 12, 2017



Öte yandan Polonya'ya yaklaşık dört bin 500 asker gönderileceği açıklandı. Bu operasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya sınırında gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat olarak dikkat çekiyor.



