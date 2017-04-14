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Rusya-Nato Gerilimi Tırmanıyor
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Rusya-Nato Gerilimi Tırmanıyor

NATO askerlerinin Polonya'da Rus sınırına yakın bir yere konuşlandırılmasının ardından Rusya-NATO ilişkilerindeki gerginlik tekrar gündeme geldi.

Rusya-Nato Gerilimi Tırmanıyor

NATO askerlerinin Polonya'da Rus sınırına yakın bir yere konuşlandırılmasının ardından Rusya-NATO ilişkilerindeki gerginlik tekrar gündeme geldi.

Kaynak: Dunya.com

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