Rusya Milli Olimpiyat Takımı'nı Özbekistan Tasarımcıları Giydirecek

Uzbek Yengil Sanoat (Özbek Hafif Sanayi) A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İlham Haydarov, Rusya Milli Olimpiyat Takımı'nın bazı kıyafetlerini Özbekistan tasarımcılarının hazırlayacağını açıkladı.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 14 Nisanda başlayan Semerkant vilayeti ziyareti çerçevesinde vilayetteki tekstil fabrikaları ve yeni tekstil üretimi projeleriyle tanıştı. Haydarov, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'a Semerkant tekstil sektörünün tanıtımını yaptı. Haydarov, "Semerkant'ta spor giyim ürünleri çok üretiliyor. Son yıllarda, Özbekistan tekstil ürünleri sadece Bağımsız Devletler Topluluğu değil, Doğu Avrupa ülkeleri pazarında da yerini aldı. Yakın zamanda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Rusya ziyareti kapsamında büyük bir anlaşmaya imza atıldı. Rusya Milli Olimpiyat Takımı'nın bazı kıyafetleri Semerkant vilayeti tasarımcıları tarafından hazırlanacak" açıklamalarında bulundu. - TAŞKENT