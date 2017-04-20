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Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Sinyali
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Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Sinyali

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Nisan'da yapacakları toplantıda faizi 25 ila 50 baz puan arasında indirebileceklerini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Sinyali

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Nisan'da yapacakları toplantıda faizi 25 ila 50 baz puan arasında indirebileceklerini bildirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Nabiullina, Rusya'da enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,1 seviyesine kadar gerilediğini söyledi.

Enflasyonda yaşanan istikrarlı seyrin Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi için alan yarattığını belirten Nabiullina, "28 Nisan'da yapacağımız toplantıda faizi 25 ila 50 baz puan arasında indirebiliriz." dedi.

Rusya Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 4 seviyesinde bulunurken, banka, söz konusu hedefe tahmin edilenden daha hızlı gidiliyor olmasından dolayı mart ayında gerçekleştirdiği son toplantıda piyasa beklentilerinin tersine haftalık repo ihalesi faiz oranını 9,75'e çekmişti.

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