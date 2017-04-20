Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Sinyali
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Nisan'da yapacakları toplantıda faizi 25 ila 50 baz puan arasında indirebileceklerini bildirdi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Nisan'da yapacakları toplantıda faizi 25 ila 50 baz puan arasında indirebileceklerini bildirdi.
Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Nabiullina, Rusya'da enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,1 seviyesine kadar gerilediğini söyledi.
Enflasyonda yaşanan istikrarlı seyrin Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi için alan yarattığını belirten Nabiullina, "28 Nisan'da yapacağımız toplantıda faizi 25 ila 50 baz puan arasında indirebiliriz." dedi.
Rusya Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 4 seviyesinde bulunurken, banka, söz konusu hedefe tahmin edilenden daha hızlı gidiliyor olmasından dolayı mart ayında gerçekleştirdiği son toplantıda piyasa beklentilerinin tersine haftalık repo ihalesi faiz oranını 9,75'e çekmişti.
-
Türkiye'ye yapılacak fabrikaya Alman Meclisi'nden engel
-
Dolar sert düştü!
-
Otomotiv devinin fabrikasına el kondu
-
Milyonlarca kişiye müjde! Borçlar yapılandırılıyor
-
Boğazda yatan servet! Değerleri toplam 550 milyar lira
-
Altın giderek eriyor!
-
Ünlü giyim markası borsaya açılıyor
-
Rusya'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama!