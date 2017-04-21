Rusya Merkez Bankası: Maliye'nin Döviz Alımlarında Ruble Kuruna Etkisi En Aza İndirilecek

– Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, döviz müdahale hacminin ihracatçıların kazandığı gelirden daha az olduğu için Maliye Bakanlığının döviz alımlarının ruble kuruna yaptığı etkinin hissedilmeyeceğini açıkladı.



Nabiullina yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz döviz alımları ruble kurunun oynaklığını olumsuz şekilde etkilemiyor. Döviz ile ilgili işlemlerin ruble kuruna etkisi çok kısıtlı çünkü ay içinde alınan döviz hacmi bütçenin petrol ihracatından kazandığı geliri aşmayacak." dedi.



Rusya Maliye Bakanlığı, ruble kurunun petrol fiyatlarına bağımlılığını azaltmak üzere Şubat ayından bu yana döviz alımları gerçekleştiriyor. 7 Nisan-5 Mayıs döneminde Maliye Bakanlığı bu amaçla 69.9 milyar ruble harcamayı, her gün 3.5 milyar rubleye döviz almayı planlıyor. - Moskova