Rusya Merkez Bankası, Faiz Oranını Korudu

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulunun faiz oranını yüzde 10 düzeyinde koruma kararını aldığı bildirildi.



Rusya Merkez Bankası sayfasından yapılan açıklamada yıllık enflasyonun Merkez Bankası'nın hazırladığı hesaplamalara göre düştüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Aralık ayında tüm ürün ve hizmet gruplarında fiyatların ve aylık enflasyonun düşmesi devam etti. Gıda dışı ürünlerin piyasasında enflasyon önemli ölçüde yavaşladı. 30 Ocak itibariyle 2016 yılında tüketici fiyatların artma hızı yüzde 5.4'den yüzde 5.1'e düştü."



Açıklamada enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 4 olan hedeflenen göstergeye azalacağı ve ileride de aynı seviyede kalacağı bildirildi.



Merkez Bankası, 2016 yılında ekonominin canlanmasının beklentilerden daha hızlı olduğuna dikkat çekerek "2016 yılının ikinci yarısında GSYH artışında olumlu göstergeler tespit edildi, 2017 yılının ilk çeyreğinde de bu eğilim yerini koruyor" diye açıkladı.



Sanayi üretiminin devam eden artışını de belirten Merkez Bankası, mali sektörde yatırımcılık faaliyetlerin yaşanan canlandırılmasını, işsizlik oranının düşük seviyede kaldığını ifade etti.



Yeni kuralların sabitlenmesi için mevcut durumu kullanma niyeti olan Merkez Bankası, 2016 yılının Aralık ayında faiz oranını değiştirmeme kararı almıştı. - Moskova