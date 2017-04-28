Rusya Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

– Rusya Merkez Bankası sayfasından yapılan açıklamada faiz oranının yüzde 0.5 oranında azaltılarak yüzde 9.25'e düşürüldüğü bildirildi.



Açıklamada, bu kararın enflasyonun hedeflenen seviyeye yaklaşması ve enflasyon beklentilerinin azalmasının yanı sıra enflasyon risklerin yerini korumasına rağmen ekonomi faaliyetlerinin canlanmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.



Yapılan açıklamada, "Bütün bunlara rağmen Merkez Bankasının 2017 yılında faiz oranının düşürülmesine dair değerlendirmesi değişmedi" denildi.



Mart ayında Rusya Merkez Bankası, enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik faaliyetlerin canlanması sebebiyle faiz oranını yüzde 10'dan yüzde 9.75'e düşürdü. - Moskova