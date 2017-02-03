Rusya Merkez Bankası Faiz Değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, yüzde 10 seviyesindeki politika faiz oranında değişiklik yapmadı.





Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon risklerindeki azalmaya ve ekonomik hareketliliğin beklentiler doğrultusunda devam etmesine karşın enflasyon riskinin sürmesi nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.



Ülkede yıllık enflasyonun ocak ayı itibarıyla yüzde 5,1 seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada, yıl sonu için geçerli olan yüzde 4'lük enflasyon hedefinin tutturulması için sıkı mali politikaya devam edileceği vurgulandı.





Açıklamada, geçen yılın ikinci yarısında Rus ekonomisinde büyüme rakamlarına geçildiği, bu yılın ilk çeyreğinde bu eğilimin devam etmesinin beklendiği, özellikle sanayi üretimindeki artışın ülkedeki yatırım ortamına olumlu katkı yaptığı kaydedildi.



Ülkedeki işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yaşanan kaliteli iş gücü eksikliği nedeniyle bazı sektörlerde yaşanan sıkıntıların yeni ekonomik koşullara uyum sağladığı belirtildi.



2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, geçen yılın eylül ayında politika faizini yüzde 10'a kadar düşürmüştü.