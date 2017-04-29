Rusya Merkez Bankası, "Enflasyon Risklerinin Ana Kaynağı Piyasalardaki Dengesizlik"

– Rusya Merkez Bankası, yakın gelecekte enflasyon risklerinin ana kaynağının petrol ihracatçılarının petrol üretimini kısıtlama görüşmelerinin fonunda meydana gelebilecek dünya ürün ve ekonomi piyasalarındaki dengesizlik olabileceği uyarısında bulundu.



Merkez Bankası Yönetim Kurulu toplantısının sonucunda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"(Bu görüşmeler) döviz kuru ve enflasyon beklentilerini olumsuz şekilde etkileyerek sermaye akışlarının ve döviz kurlarının oynaklığına yol açabilir. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki artışın yaşanması halinde enflasyon beklentileri gerileyecek. Bütçe kuralının yasal hale getirilmesi de orta vadeli enflasyon beklentilerinin azaltmasını sağlayacak." - Moskova