Rusya Merkez Bankası, Yaroslavl Oblastı'nın ticaret mahkemesinde Bulgar Banka iflas davası açtı. İlgili belge Mahkemenin dava listesinde kaydedildi.
1992 yılında kurulan 'Bulgar Bank' mevduat sigortası sistemine katılan bankalar listesinde bulunuyor. 2016 yılının Ağustos ayında bankanın merkez ofisi Kazan kentinden halen bulunduğu Yaroslavl'a taşındı.
30 Aralık 2016 tarihinde Rusya Merkez Bankası, 'Bulgar Bank'ı Merkez Bankasının ödeme sisteminden çıkardı, 16 Ocak 2017 tarihinde de lisansını iptal etti. - Moskova
Rusya Merkez Bankası, Bulgar Bank'a İflas Davası Açtı
Rusya Merkez Bankası, Yaroslavl Oblastı'nın ticaret mahkemesinde Bulgar Banka iflas davası açtı.
Rusya Merkez Bankası, Yaroslavl Oblastı'nın ticaret mahkemesinde Bulgar Banka iflas davası açtı. İlgili belge Mahkemenin dava listesinde kaydedildi.