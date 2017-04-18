Rusya Maliye'si, Yeni Vergi Ayrıcalığı Planlamıyor

– Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseev, bakanlığın yaşam sigortası anlaşması imzalayan vatandaşlar için vergi ayrıcalıkları taleplerinin adil olduğunu düşündüğünü, fakat 2018 sonuna kadar yeni ayrıcalıkların uygulanmayacağını bildirdi.



Moiseev, bu tür taleplerin daha önce sigorta şirketlerinden hükümete sunulduğunu belirterek, "Bu konu 2-3 yıl önce hükümette görüşüldü. Fakat sonuçta 2018 sonuna kadar hiçbir ayrıcalığın uygulanmayacağına dair karar alındı" dedi.



Moiseev, "Ayrıcalığın ana fikri anlaşılır ve adil. Sigorta şirketleri emekli fonu gibi bir statüye sahip olmak istiyorlar. Fakat sigorta şirketleri sosyal ödenek değil yatırım istiyorlar. Biz tüm ayrıcalıklara çok dikkatli yaklaşıyoruz" dedi. - Moskova