Rusya Maliye Bakanlığı, Satış Vergisine Karşı Çıktı

– Rusya Maliye Bakanlığı Vergi ve Gümrük Politikası Departmanı Başkanı Aleksey Sazanov, Maliye Bakanlığının 22/22 vergi manevrasının gerçekleştirilmesi halinde satış vergisinin uygulanmasını fazla bulduğunu söyledi.



Sazanov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maliye Bakanlığı sigorta ödemelerinin azaltılmasını ve KDV'nin arttırılmasını öngören vergi manevrası uygulama önerisinde bulunmuştu. Fikrimizce satış vergisinin de uygulanması çok fazla olur." dedi.



Mart ayında Maliye Bakanı Anton Siluanov, önerilen vergi manevrası kapsamında sigorta ödemelerinin yüzde 30'dan yüzde 22'ye azaltacağını ve KDV'nin yüzde 18 'den yüzde 22'ye arttırılacağını açıklamıştı. - Moskova