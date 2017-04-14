Rusya Kiev'deki Eurovision Şarkı Yarışmasına Katılmayacak





Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak 62. Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak.



Ukrayna'nın, Rusya'yı temsilen yarışmaya katılacak olan sanatçı Yuliya Samoylova'ya ülkeye giriş yasağı koymasının ardından Moskova, bu yılki yarışmaya katılmayacağını ve televizyondan da yayınlamayacağını açıkladı.



Samoylova'nın, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da izinsiz konser vermesi yüzünden, Ukrayna'ya girişi yasaklanmıştı.



Stalin'in 1944'te Kırım Tatarlarını bir gecede trenlere doldurarak yurtlarından sürgün etmesini konu alan şarkı ile Ukrayna'nın geçen yılki yarışmayı kazanması, yine Moskova'nın tepkisine yol açmıştı.



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Tags: Kievdeki Rusya yarışmasına Ukrayna Eurovision katılmayacak şarkı Gepost: 14 april 2017