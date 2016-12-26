Rusya: Karadeniz'deki Uçak Kazası Terör Eylemi Nedeniyle Olmadı





Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus askeri uçağında bulunan 64'ü müzisyen 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını bildirdi.



Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Uçağın düştüğü yer tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan olduğu yönünde işaret bulunmuyor" ifadelerini kullandı.



Konaşenkov ayrıca, "Akustik görüntüleme yöntemini kullanarak, enkazın denizde dağılmış olduğu 500 metrelik yarıçapı belirledik. Parçalar ortalama 30 metre derinlikte, bu da elimizdeki tüm arama kurtarma ekipmanlarını kullanmaya olanak sağlıyor" dedi.



Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov da uçağın teknik bir sorun ya da insan hatası nedeniyle düşmüş olabileceğini söyledi.



Kaza ilgili oluşturulan soruşturma komisyonuna başkanlık eden Sokolov, "Uçağın kesin olarak hangi nedenle düştüğü soruşturma sonunda belli olacak. Ancak terör eylemi ihtimaller arasında bulunmuyor" şeklinde konuştu.



Savunma Bakanlığı şu ana kadar 10'dan fazla cesede ve uçağa ait 154 parçaya ulaşıldığını açıkladı.



Bu arada çalışmalara 35 gemi, 135 dalgıç, 7 sualtı gözlem aracı ve 3 bin 500 kişi katılıyor.



Cesetler teşhis işlemleri için uçakla Moskova'ya gönderilecek.



Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu.



Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Uçak kazası Gepost: 26 december 2016