Rusya, Karadağ'ın NATO Üyesi Olmasını Eleştirdi

Rusya, Karadağ'ın NATO üyesi olmasını eleştirerek, üyeliğe karşı çıkan nüfusun dikkate alınmadığını bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından, Karadağ'ın NATO üyesi olmasına ilişkin açıklama yapıldı. Oylamanın, NATO karşıtlarının ve ana muhalefet güçlerinin yokluğunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Karadağ'ın mevcut hükümeti akıl ve vicdanın sesini değil, Batılı destekçilerini dinliyor. Dış politikada NATO önceliğine karşı çıkan nüfusunun yaklaşık yarısının iradesi dikkate alınmadı" denildi.



Açıklamada, Karadağ'a Rusya tehdidi bahanesiyle NATO'ya katılımına oy verenlerin demokratik normları ihlal ederek, dış güçlerin planlarını gerçekleştirmelerindeki sorumluluğu üstlendikleri kaydedildi. - MOSKOVA