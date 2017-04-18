Rusya, İşsizlik Oranının Yüzde 5'e Düşmesini Bekliyor

– Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Hükümetinin 2017 yılı içerisinde işsizlik oranının aktif nüfusun yüzde 5'ine düşmesini beklediğini kaydetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Medvedev, "İşsizlik oranı belirtilen sınırlar içinde kalıyor. Geçen yıl yüzde 5.5 seviyesinde bulunan işsizlik oranının bu yıl Uluslararası Çalışma Örgütünün metodolojisine göre aktif nüfusunun yüzde 5'ine gerileceğini umuyoruz" dedi.



Avrupa ülkelerinin çoğunda işsizlik oranının yüzde 10 seviyede bulunduğunu kaydeden Medvedev, "Demek ki sağladığımız destek sayesinde işsizlik oranını belli sınırlar içinde tutuyoruz" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Putin, buna cevaben, "Yüzde 10'dan büyük göstergeler de var" dedi. - Moskova