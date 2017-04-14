Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Moskova'da Bir Araya Geldi





Rusya'nın başkenti Moskova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriyeli mevkidaşları Velid Muallim'in katıldığı zirveye ev sahipliği yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İdlib'deki kimyasal saldırının ardından Suriye'ye düzenlediği füze saldırısı sonrası bir araya gelen üçlünün ana gündem maddesi de son yaşananlardı.



"Moskova, Tahran ve Şam, ABD'nin Suriye'nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullan Lavrov, uluslararası hukuk vurgusu yaptı:



"Bence, uluslararası hukukun ihlalinin kabul edilemez olduğu herkes için açıktır. ve bu tür agresif eylemlerin BM Güvenlik Konseyi kararında oy birliği ile kararlaştırılan barış sürecini baltalamaya yönelik olduğu açık."



Basın toplantısında üç dışişleri bakanı da kimyasal silah saldırısı iddialarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini söylerken, Suriye'nin oluşturulacak bağımsız yapıyla tam işbirliği yapacağının altı çizildi. Muallim, ABD'nin bir araştırma yapılmadan ülkesine saldırmasına dikkat çekti:



"Soru şu, neden Birleşik Devletler bir soruşturma komisyonu kurulmasından korkuyor. Neden onlar bile böyle bir komisyon kurulmadan önce böyle bir saldırganlığa girişti? Onlar uluslararası ilişkileri orman kanununa mı çekmek istiyor?"



İdlib kırsalındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD Nisan'da Akdeniz'deki gemilerinden 59 Tomahawk füzesi fırlatarak, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen uçakların kalktığı askeri üssü vurmuştu.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Rusya Moskovada araya Suriye Dışişleri Bakanları Müzakere geldi bir İran Gepost: 14 april 2017