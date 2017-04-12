Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Moskova'da Görüşecek (2)

– İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Cuma günü Moskova'da gerçekleştirilecek bir toplantıda Rus ve Suriyeli görevdaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Moualem'in Moskova'yı 13-15 Nisan tarihlerinde ziyaret ederek Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmelerde bulunacağını açıkladı.



Zakharova, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları arasında üçlü görüşmenin de Cuma günü Moskova'da gerçekleşeceğini belirtti.



Üç ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırı sonrasındaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. - İstanbul