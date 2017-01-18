Rusya, İran'dan Tavuk ve Yumurta Almayacak

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) kuş gribinden dolayı İran'dan tavuk ve yumurta ihracatına geçici olarak yasak koydu.



Rosselhoznadzor'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonuna İran topraklarından tavuk ve yumurta ihracatının durdurulduğu belirtildi.



Söz konusu yasak, tavuk, yumurta, pişirilmemiş tavuk ürünleri ihracatını içeriyor. - Moskova