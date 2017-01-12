Türkiye ve Rusya Arasında, Mutabakat Muhtırası İmzalandı

Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında bugün, Moskova'da yapılan toplantı sonrasında bir mutabakat muhtırası imzalandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi yönünde heyetler arası toplantılar yapıldığı bildirildi.

MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI

Bu toplantıların sonuncusunun bugün Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da yapıldığı belirtilen toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalandığı açıklandı.

İKİ TARAFTA KOORDİNELİ VE İŞBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAK

İmzalanan belgenin, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirleyeceği ifade edildi.