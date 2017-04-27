Rusya ile Müzakerede Kritik Hafta

Rus heyeti bugün geliyor.

Rusya ile Müzakerede Kritik Hafta

Rus heyeti bugün geliyor. 18 Nisan'dan sonraki 20 gün içinde 4 görüşme gerçekleşecek. Karşılıklı yaptırımların tümü masada.

Kaynak: Dunya.com


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