Rusya ile Müzakerede Kritik Hafta

Rus heyeti bugün geliyor. 18 Nisan'dan sonraki 20 gün içinde 4 görüşme gerçekleşecek. Karşılıklı yaptırımların tümü masada.
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