Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Rusya ile İşler Yoluna Girecek'
Ara
BİST 90.295 %-0,72
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Rusya ile İşler Yoluna Girecek'

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında "işlerin yoluna gireceğini" söyledi.

Rusya ile İşler Yoluna Girecek'

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında "işlerin yoluna gireceğini" söyledi.

Kaynak: Dunya.com