Rusya ile İşbirliği, NATO Zirvesinin Ana Konusu Olacak

– NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile işbirliği kurmanın NATO'nun Brüksel'de Mayıs ayında düzenlenecek zirvesinin en önemli konusu olacağını bildirdi.



Stoltenberg, NATO'nun birliğini ve eylemlerinin önceden görülebilirliğini koruması ve aynı zamanda Rusya ile diyalog kurması gerektiğini belirtti. Stoltenberg, ilişkilerin en iyi şekilde kurulması gerektiğinin altını çizdi.



NATO Genel Sekreteri, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştüğünü kaydetti.



Stoltenberg, daha önce de, Rusya ile işbirliğinden yana olduğunu belirterek yeni bir soğuk savaş istemediklerini söylemişti. - Moskova