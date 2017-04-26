Rusya ile İş Birliği
Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölge Valisi Sergey Morozov ile Belarus İstanbul Başkonsolosu Vladimir Mironovich, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti.
Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölge Valisi Sergey Morozov ile Belarus İstanbul Başkonsolosu Vladimir Mironovich, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.
BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Vladimir Mironovich'u ağırladı. Meclis Başkanı Topuk, 37 bin üyesiyle BTSO'nun Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olduğunu vurguladı. Bursa ve Belarus arasındaki dış ticaret hacminin 22 milyon dolar olduğunu kaydeden Remzi Topuk, Bursa'da 150'ye yakın firmanın Belarus'a ihracat yaptığını vurguladı. Remzi Topuk, "Belarus ile Bursa arasında ticareti geliştirmek için karşılıklı alım heyeti organizasyonları düzenlemeliyiz. Bu ziyaretin Bursa ve Belarus arasındaki ticaretin daha da gelişmesini sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Vladimir Mironovich, 6 ay önce göreve geldiğini belirterek, Belarus ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmayı istediklerini söyledi. Belarus'un otomotiv sektöründe önemli bir potasiyele sahip olduğunu ifade eden Mironovich, özellikle otomotiv, kimya, deri üretimi ve orman sanayi alanlarında işbirliği yapabileceklerini kaydetti. Vladimir Mironovich, "Türkiye ile işbirliğimizi güçlendirme noktasında Bursa, bizim için önemli bir şehir. Belarus ve Bursalı firmalarla iş bağlantılarını artırarak, ticaret iklimimizi güçlendirebiliriz" dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de, Ulyanovsk Bölge Valisi Sergey Morozov'u ağırladı. Şener, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Bursa'da bine yakın yabancı sermayeli firmanın yer aldığını ifade eden Şener, Bursa'nın Türkiye'nin en büyük 2. ihracatçı şehri olduğunu vurguladı.
300 firma Rusya ile ticaret yapıyor
Cüneyt Şener, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin her geçen dönem arttığının altını çizdi. Bursa'da 300'e yakın firmanın Rusya'ya ihracat yaptığını ifade eden Şener, Rusya sermayeli 20 firmanın da Bursa'da faaliyette olduğunu hatırlattı.
Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölge Valisi Sergey Morozov, Bursa'nın üretim ve dış ticarette sahip olduğu potansiyelin Türkiye'nin büyümesine büyük katkı sağladığını söyledi. Ulyanovsk Bölgesi ile Bursa arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için Bursa'ya geldiklerini ifade eden Morozov, Bursa ile Ulyanovsk'un çok sayıda ortak yanın olduğunu kaydetti. Morozov, "Bursa da Ulyanovsk Bölgesi gibi otomotiv üretimi başta olmak üzere birçok alanda önemli bir güce sahip. Bizler Bursa'ya geldiğimiz zaman kendi ülkemize ve evimize gelmiş gibi hissettik. Bu ortak yönlerimizi kullanarak, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu. - BURSA