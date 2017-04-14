Rusya ile ABD 'Suriye' Konusunda Anlaştı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rus mevkidaşı Lavrov, ABD'nin Suriye'deki saldırısının tekrarlanmaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rus mevkidaşı Lavrov, ABD'nin Suriye'deki saldırısının tekrarlanmaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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