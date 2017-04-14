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Rusya ile ABD 'Suriye' Konusunda Anlaştı
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Rusya ile ABD 'Suriye' Konusunda Anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rus mevkidaşı Lavrov, ABD'nin Suriye'deki saldırısının tekrarlanmaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Rusya ile ABD 'Suriye' Konusunda Anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rus mevkidaşı Lavrov, ABD'nin Suriye'deki saldırısının tekrarlanmaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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