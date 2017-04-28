Rusya Hükümeti, Sanayi Üretimine 80 Milyar Ruble Ayıracak

– Rusya Başbakanı Dmirtiy Medvedev, Rusya Hükümetinin sanayi üretimine destek olarak 80 milyar ruble, yolların yapılması ve tamir edilmesine ise 7.5 milyar ruble ayıracağını açıkladı.



Rusya Hükümeti oturumunda konuşan Medvedev, "Sanayi üretimimiz artış gösteriyor. Önemli olan, imalat sanayisinde de artışın kaydedilmesi. Bu eğilimin ileride de yerini koruması için 80 milyar rubleden fazla ayırıyoruz. Bunun yanı sıra 2.5 milyar ruble Buryatiya, Tıva Cumhuriyetleri, Kaliningrad, Rostov, Kostroma, Ryazan ve Yaroslavl Oblastları olmak üzere 7 bölgede yolların kurulmasına ve tamir edilmesine ayrıldı" dedi. - Moskova