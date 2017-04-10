Rusya Havacılık Kurumu'ndan Türkiye Mektubu
Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerin durdurulabileceğini ilişkin mektup gönderdiği bildirildi.
Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerin durdurulabileceğini ilişkin mektup gönderdiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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