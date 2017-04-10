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Rusya Havacılık Kurumu'ndan Türkiye Mektubu
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Rusya Havacılık Kurumu'ndan Türkiye Mektubu

Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerin durdurulabileceğini ilişkin mektup gönderdiği bildirildi.

Rusya Havacılık Kurumu'ndan Türkiye Mektubu

Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerin durdurulabileceğini ilişkin mektup gönderdiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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