Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya ile bir süre önce yaşanan, arzu etmedikleri ve herkesi üzen olayların ticari ve ekonomik iş birliklerini de etkilediğini belirterek, "Bu süreçte her iki ülke yönetimi ve iş dünyası temsilcilerinin sergilediği sağduyu ve sabır, her iki ülkenin üzerine çöken zorlukları uzun vadede atlatacağının ve ikili iş birliğimizin daha ileri seviyelere çıkarılması için mümkün olan her şeyin yapılacağının göstergesidir." dedi.



Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölgesi· Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özilhan, Türkiye'nin Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkileri bakımından büyük potansiyel taşıyan Ulyanovsk bölgesinin önemine dikkati çekti.



Özilhan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında tarih boyunca inişli-çıkışlı dönemler yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bir süre önce yaşanan, arzu etmediğimiz ve hepimizi üzen olayların üstünden geçen zaman içerisinde elbette ticari ve ekonomik iş birliğimiz de etkilenmiştir. Rusya Federasyonu ile ikili ticaretimize ilişkin verilere baktığımızda, 2012'de yakaladığımız 33 milyar dolar üstündeki rekor hacimde aradan geçen yıllar içerisinde önemli düşüş yaşandı. 2015 sonuna geldiğimizde rakam 24 milyar dolar seviyesinde oldu. Geçen yıl ise Rusya ile ihracatımız 1,7 milyar dolar, ithalatımız ise yaklaşık 15,2 milyar dolar olmak üzere toplam ticarette ancak 17 milyar dolara yaklaşmış bulunmaktayız.



Ancak bu süreçte her iki ülke yönetimi ve iş dünyası temsilcilerinin sergilediği sağduyu ve sabır, her iki ülkenin üzerine çöken zorlukları uzun vadede atlatacağının ve ikili iş birliğimizin daha ileri seviyelere çıkarılması için mümkün olan her şeyin yapılacağının göstergesidir. Biz de bu rakamın daha üst seviyelere çekilmesi, ikili ticaret kalemlerinin çeşitlendirilmesi, Türk ve Rus firmaları arasında yeni iş birlikleri oluşturulması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Türk özel sektörünün dışa açılan penceresi fonksiyonunu üstlendik."



"Ekonomik kalkınmamız önümüzdeki yıllarda yüzde 4-5 devam edecek"



Ulyanovsk Valisi Sergey Morozov da Ulyanovsk'un önemli bir sanayi bölgesi ve Rusya'nın gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin, Rusya ve Ulyanovsk bölgesinin kadim dostu, önemli bir ortağı olduğunu, son 3-4 yıla bakıldığında, Ulyanovsk bölgesindeki Türk sermaye yatırımlarının tutarının 11 milyar rubleyi aştığını bildirdi.



Morozov, söz konusu tutarın daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz ABD, Fransa, Almanya ve Çin ile olan ilişkilerimizin gerisine düşmeye başladı. Bunu düzeltmemiz lazım. Türkiye'nin Ulyanovsk bölgesinde daha iyi bir yere gelmesi gerekir." dedi.



Rusya'nın bugün zor dış ekonomik koşullar altında varlığını sürdürdüğüne işaret eden Morozov, şöyle devam etti:



"Son 3 yıl, ülkemizin ciddi zorlukları göğüslediği bir dönem oldu. Biz son asrın en büyük dış şoklarından birini geçirmeyi, atlatmayı başardık. Gücü ve sürekliliği açısından bu dönemdeki kriz 1980'li yılları andırıyor. Bu şokun altından geçtik ve Sovyet döneminden çok daha iyi bir şekilde bu krizi idare ettik. Pek çok alanda bu zaten kendini gösteriyor. Mesela makroekonomik dengesizliği hızlı bir şekilde tekrar düzelttik. Çok sağlam ödeme dengemiz var ve dış borcumuzla gayet irtibatlı. Pratik olarak dünya petrol fiyatlarından şu an azadeyiz. Çok sağlıklı bir ekonomik yapımız var artık. Bunun sonucu olarak 2016 yılının ikinci yarısında iş adamlarının halet-i ruhiyesinde ciddi bir olumlu gelişme var ve yatırım alanı çok ciddi şekilde iyileşmiş durumda. Bu değerlendirmeyi biz değil, uluslararası finans kuruluşları yapıyor. Uzmanlar, yöneticilerimiz tarafından alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu söylüyor. Ekonomik kalkınmamız, gelişmemiz önümüzdeki yıllarda yüzde 4-5 devam edecek, buna inanıyoruz."



Toplantıda, DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi ve Ulyanovsk Bölgesi Kalkınma Şirketi arasında iş birliği anlaşması da imzalandı.