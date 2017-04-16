Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu başkent Riyad'da kabul ettiği bildirildi.



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, El-Yemame Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ele alındı.



Matviyenko görüşmede, iki ülke arasında özellikle terörle mücadele konusunda diyalogun devam etmesi çağrısı yaptı. Suudi Arabistan'ın bölgedeki eksen ülkelerden olduğunu aktaran Valentina Matviyenko, çok yönlü iş birliğinin hem Suudi Arabistan hem de Rusya'nın menfaatine olacağına vurgu yaptı.