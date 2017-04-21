Rusya Federal Güvenlik Konseyi'ne Silahlı Saldırı: 3 Ölü
Rusya'nın Uzak Doğusunda bulunan Habarovsk şehrindeki Rusya Federal Güvenlik Konseyi (FSB) binasında açılan ateş sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya'nın Uzak Doğusunda bulunan Habarovsk şehrindeki Rusya Federal Güvenlik Konseyi (FSB) binasında açılan ateş sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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