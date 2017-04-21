Rusya Federal Güvenlik Konseyi'ne Silahlı Saldırı

– Rusya'nın Uzak Doğusunda bulunan Habarovsk şehrindeki Rusya Federal Güvenlik Konseyi (FSB) binasında açılan ateş sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



FSB halkla ilişkiler merkezinden yapılan açıklamada, "Saat 17: 02'de, FSB Habarovsk Krayi İdaresine kimliği bilinmeyen kişi girdi ve teknik denetim alanına girmeden önce içeride bulunan insanlara ateş açtı. Sonucunda FSB görevlisi ve ofiste bulunan bir Bağımsız Devletler Topluluğu vatandaşı yaşamını kaybederken bir diğeri ise yaralandı. Ateş açan kişi de etkisiz hale getirildi" denildi. - Moskova