Rusya Eurovision'a Katılmayacak

Eurovision Şarkı Yarışmasında Rusya'yı temsil edecek Julia Samoilova'nın, Ukrayna tarafından yarışmadan çıkarılması üzerine, Rusya, Eurovision şarkı yarışmasını bu yıl yayınlamayacağını açıkladı.



Yarışmaya ev sahipliği yapacak olan Ukrayna, Rusya'yı temsil eden Julia Samoilova'nın 2014'de Rusya tarafından ele geçirilen Kırım'da konser vermiş olması sebebiyle yarışmadan çıkarıldığını açıkladı. Rusya, Ukrayna yasağı üzerine gelecek ay gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışmasını yayınlamayacağını açıkladı. Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya ve Ukrayna'ya 2 öneride bulundu. Buna göre, Julia Samoilova'nın performansı Rusya'dan bir uydu aracılığıyla yayınlanacak ya da Ukrayna'ya başka bir yarışmacı gönderilecek. Ancak bu iki önerinin de Rusya tarafından reddedildiği belirtildi. EBU, Rusya'nın bu kararının yarışmadaki rekabeti ortadan kaldıracağını belirtirken, "43 ülkenin hepsinin yarışmada bulunmasını isterdik ve bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık" açıklamalarında bulundu. - MOSKOVA