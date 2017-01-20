Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Yatırım Yapmayan Pişman Olacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, şimdi Rusya'ya yatırım yapmayanların ileride bundan pişman duyabileceğini açıkladı.



Oreşkin, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu katılımcılarına yaptığı açıklamada,"Son 2 yılda olduğu gibi önümüzdeki bir-iki yıl içinde Rusya'nın ekonomi göstergelerin pek iyi olmayacağı beklentisi var. Ancak biz herkesi şaşırtacağız. Şimdi Rusya'ya yatırım yapmayanlar gelecekte bundan pişman olacak" dedi. - Moskova