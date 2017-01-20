Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, şimdi Rusya'ya yatırım yapmayanların ileride bundan pişman duyabileceğini açıkladı.
Oreşkin, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu katılımcılarına yaptığı açıklamada,"Son 2 yılda olduğu gibi önümüzdeki bir-iki yıl içinde Rusya'nın ekonomi göstergelerin pek iyi olmayacağı beklentisi var. Ancak biz herkesi şaşırtacağız. Şimdi Rusya'ya yatırım yapmayanlar gelecekte bundan pişman olacak" dedi. - Moskova
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Yatırım Yapmayan Pişman Olacak
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, şimdi Rusya'ya yatırım yapmayanların ileride bundan pişman duyabileceğini açıkladı.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, şimdi Rusya'ya yatırım yapmayanların ileride bundan pişman duyabileceğini açıkladı.
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