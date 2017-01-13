Rusya Ekonomide 'Hollanda Hastalığı'ndan Kurtuldu"

MOSKOVA (AA) – Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın, "Hollanda hastalığı" olarak tanımlanan, ekonomide tek bir sektöre bağımlı yapıdan kurtulduğunu belirtti.



Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Gaidar Forumunda konuşan Bakan Siluanov, geçmişte yaşanan ekonomik krizlerin, devlet bütçesinin petrol fiyatlarına aşırı derece bağımlı olması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.



Petrol fiyatlarına bağımlılığı nedeniyle Rusya'nın geçmişte "Hollanda hastalığı"ndan muzdarip olduğunu anlatan Siluanov, "Bu hastalıktan kurtulmanın ilacı, bütçe politikalarında net prensipler oluşturmaktır." dedi.





Siluanov, devlet bütçesinin, 2014'ten bu yana enerji kaynaklarının ihracatına bağımlığının azaldığına işaret ederek, "Enerji kaynaklarının ihracatı, 2014'te Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,6'sıydı. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 5,8'e geriledi." şeklinde konuştu.





Rus ekonomisinin şok döneminden kurtulduğunu savunan Siluanov, "Bu süreci vergileri artırmak yerine, harcamaları azaltarak geçmeyi başardık." ifadelerini kullandı.





Forumda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomi danışmanı ve Rus Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aleksey Kudrin ise, ülkedeki teknolojik geri kalmışlığın, diğer tüm unsurlardan daha büyük bir risk yarattığına işaret etti.



Kudrin, teknolojik anlamda geri kalmışlığın, askeri ve jeopolitik gelişmelerden daha da büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki 10-15 yıl boyunca bu sorunla uğraşacağız. Bu geri kalmışlık, ekonomimizin potansiyeline zarar verirken, halkımızın yaşam standartlarını düşürüyor." dedi.