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Rusya Döviz Alımına Başlayacak
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Rusya Döviz Alımına Başlayacak

Rusya Maliye Bakanlığı iç piyasada döviz alımına başlayarak ülkedeki ihracatçıları korumak istiyor.

Rusya Döviz Alımına Başlayacak

Rusya Maliye Bakanlığı iç piyasada döviz alımına başlayarak ülkedeki ihracatçıları korumak istiyor

Kaynak: Dunya.com

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