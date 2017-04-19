Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova Gençlere Taş Çıkarttı

Rus diplomasisinin sert karakterlerinden olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Facebook'tan yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova Gençlere Taş Çıkarttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, bir spor salonunda çektiği sportif formasıyla taş çıkarttı.

Kendi facebook sayfasından paylaşım yapan Zaharova şu notu düştü: "Herkese aktif sporlu sabahlar!"

Zaharova'nın takipçileri paylaşıma yorumlar yaptı. Bir kullanıcının sorusu üzerine Rus diplomat, her gün sabah erkenden spor yaptığını söyledi.

İşte Zaharova'nın paylaşımı:

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