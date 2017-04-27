Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: "İlişkileri Hızlandırmak İçin Rusya ve ABD'nin Tüm...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ikili ilişkileri hızlandırmak için ABD ve Rusya'nın tüm imkanlara sahip olduğunu bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bugün ABD ve Rusya ilişkilerinin normalleşme süreci üzerine açıklamalarda bulundu. Zakharova, ikili ilişkilerin normalleştirilme sürecine dair Moskova ve Washington'ın tüm imkanlara sahip olduğunu ancak ABD'nin yeterli çabayı göstermediğini dile getirdi. Zakharova, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde şu anda herhangi bir olumlu dinamiklerin olduğunu söylemek zordur. Ama nasıl, nerede ve hangi konularda işbirliği yapabilecekleri aslında belli. Bence ilişkileri hızlandırmak için ABD ve Rusya'nın tüm imkanları vardır" diye konuştu.



Zakharova, ayrıca ABD'nin Rusya ile işbirliği içerisinde olmadığına vurgu yaparak, "Rusya tarafında hiçbir sorun yoktur. Ama diğer ucunda, yani Amerika'da neler olup bittiğini çok iyi anlıyoruz. Şimdi ABD'de siyasi rakiplerinin bütçe, nüfuz alanları ve portföy dağılımı için siyasi bir pazarlık, siyasi bir mücadele vardır. Yani tabii ki Trump tarafının eli bağlı, eylemleri sınırlıdır" dedi. - MOSKOVA