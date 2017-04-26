Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Astana Süreci Suriye Muhalefeti Gelmezse Bile Devam Edecek"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikail Bogdanov yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında yapılacak olan Astana çözüm sürecine Suriye silahlı muhalefeti gelmese dahi çözüm süreci devam edecek" dedi.



Bogdanov, Astana ile ilgili soruya cevap verirken, "Astana çözüm süreci, çatışmaların durdurulmasını hedefliyor. Astana, Suriye'de uzlaşının bir parçası olarak Mayıs ayında silahlı Suriye muhalefeti gelmese dahi çözüm sürecine devam edecek" dedi.



Bogdanov, "Şimdiki koşullarda Suriye silahlı muhalefet adına savaşın durdurulmasında kefil rolünü üstelenen Türkiye ortakları muhalefetle çalışmalıdır" açıklamalarında bulundu. - MOSKOVA