Rusya Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki temasların derinleştiğini söyledi.



Kral Salman İnsani Yardım Merkezi Başkanı Abdallah bin Abdülaziz Al-Rabiah ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Bogdanov, Rusya'nın Suudi Arabistan ile temasları her düzeyde genişlettiğini ve iki ülke arasındaki anlayışın daha da derinleştiğini kaydetti.



Tüm alanlarda çok iyi ilişkiler kurulduğuna işaret eden Bogdanov, "Bizim dışişleri ve diğer bakanlarımızın temasları iyi bir seviyede. Bu durumdan çok memnunuz. En yakın zamanda Suudi Arabistan'dan üst düzey heyetin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. - MOSKOVA