Rusya Dışişleri Bakanından Suikast Sonrası İlk Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov suikast sonrası ilk açıklamasını yaptı. Sergey Lavrov açıklamasında neler söylemiştir? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskova'da bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Lavrov, "Bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.

"PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ İMKANSIZ KILACAK ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; Moskova'da Türk, Rus ve İran dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmede Suriye konusunda somut önlemler için karar alınacağını söyledi. Reuters'ın haberine göre, yazılı bir açıklama yapan Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün Ankara'da bir suikast sonucu öldürülmesini de kınadı. Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin, Suriye'de teröre karşı verilen mücadeleyi önlemek için tasarlanmış olabileceğini söyledi. Lavrov, "Bu toplantıda, bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.

ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu belirtti. Rusya dışişleri bakanlığı iki bakanın telefon görüşmesinde, teröre karşı mücadeleyi yoğunlaştırmanın gereği konusunda görüş birliğine olduklarını duyurmuştu.

RUS HEYETİ GELİYOR

Öte yandan Karlov'un öldürülmesiyle ilgili Türkiye'ye gelecek Rus heyetinin saat 11.00'da Ankara'da olacağı belirtildi. Rus heyetinin içinde yer alan bir adli tıp uzmanının, Karlov'un otopsi işlemlerine de katılacağı bildirildi.

KARLOV'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Karlov'un cenazesi saldırı sonucu getirildiği Güven Hastanesi'nden sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

RUSYA DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a yapılan suikasta ilişkin olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Rusya Federasyonu'nun Büyükelçisi A.G. Karlov öldürülmüştür.

Suriye'de en kısa zamanda siyasi çözüme ulaşmaya dair ortak gayretleri ve Rusya-Türkiye ilişkilerinde başlayan normalleşme sürecini hedef alan hunharca işlenen cinayeti lanetliyoruz. Türk makamlarından beklentimiz; bu barbarca işlenen suçun tüm boyutlarıyla araştırılmasında, bunu düzenleyenlerin ortaya çıkarılmasında, ayrıca Rus vatandaşları, diplomatik misyonları ve personeli için azami ölçünde etkin güvenlik tedbirlerinin sağlanmasında Rus soruşturma makamlarıyla en yakın işbirliğini yapmalarıdır. Türkiye'nin güvenlik güçleriyle yapacağımız işbirliğinde, faillerin hak ettiği cezayı almaları için tarafımızdan elimizden geleni yapacağız.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başarılı Rus diplomatı A.G. Karlov'un ailesi ve yakınlarına en kalbi başsağlığı dileklerini sunar. Anısı her zaman meslektaşları ve onu tanıyan herkesin kalbinde kalacaktır. Olay, terörün her türlüsüyle tavizsiz mücadeleyi daha da etkin bir şekilde yürütmemizi gerekli kılmaktadır."

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Karlov'un katıldığı bir fotoğraf sergisi açılışında silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemleri alındı. Rus büyükelçilik çalışanları sabah erken saatlerde elçiliğe giriş yaptı. Elçilik binasının ana giriş kapısının önüne taziye için çiçek bırakıldığı görüldü.