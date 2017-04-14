Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Iranlı Mevkidaşı Ile Görüştü
- Görüşmeden detaylar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklaması Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklaması Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.