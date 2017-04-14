Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Iranlı Mevkidaşı Ile Görüştü

- Görüşmeden detaylar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklaması Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Iranlı Mevkidaşı Ile Görüştü

- Görüşmeden detaylar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklaması Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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