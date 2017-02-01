ABU Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüşmek üzere bir araya geldi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, birtakım temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Bahreyn Kralı, başkent Abu Dabi'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile "bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ve ortak öneme sahip konuları" görüştü.
Kral Al Halife'nin görüşmede ayrıca, Suriye'de barışın ve istikrarın yeniden sağlanmasında Rusya'nın Astana zirvesi aracılığıyla oynadığı rolden övgüyle söz ederek, her türlü desteği vereceklerini vurguladığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Sergey Lavrov, Umman'ı da kapsayan 3 günlük ziyaretinde, "enerji konusu ve ikili ilişkilerin" ele alındığı temaslar yürütecek.
KİK'te koordinasyon ve istişare vurgusu
Öte yandan, Bahreyn Kralının Abu Dabi Veliahtı ve Devlet Başkanı Halife Bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldiği belirtildi.
Bahreyn Kralı Al Halife'nin, BAE temasları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, "Körfez İşbirliği Konseyinde (KİK) koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesinin yanı sıra mevcut tehditlere karşı Körfez ülkelerinin birlikte hareket etmesi" konuları masaya yatırıldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bae'de
ABU Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüşmek üzere bir araya geldi.
ABU Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüşmek üzere bir araya geldi.